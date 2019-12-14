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Kaptanlar konuştu: Suç bizde

Galatasaray'ın Ankaragücü ile 2-2 berabere kalmasının ardından sarı-kırmızılı takımın üç kaptanı açıklamalarda bulundu.

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İlk olarak konuşan Selçuk İnan "Takım olarak çok yaşadığımız bir durum değil ama bundan kötüsünü de gördüm Galatasaray'da. Çok üzgünüz, bir şeyler söylemek de zor ama kesin bir şey var, kötü durumdayız. Oyuncu grubu olarak sorumluluğu üzerimize alıyoruz. Biz Galatasaray'da asla pes etmedik. Taraftarlarımızdan bu durumu yaşattığımız için, hem ligdeki durum, hem de Şampiyonlar Ligi'ndeki durum bize yakışmıyor, özür diliyoruz. Bunu düzeltecek olan da biz oyuncu grubuyuz. Galatasaray'ı layık olan yere taşıyacağız, bundan emin olsun taraftarlar." dedi.

MUSLERA: "GEÇEN SENE HERKES GÖRDÜ"

Fernan Muslera, "Biz burada daha kötü, daha zor durumlar yaşadık, biz bu durumdan çıkarız. Geçen seneyi kimse unutmasın, kimin şampiyon olduğunu herkes gördü. Burada ne yöneticilerin, ne antrenörlerin suçu var, bu bizim suçumuz. Herkes bunu biliyor. Galatasaray'ın ne kadar tehlikeli olabileceğini herkes biliyor, ligdeki puan durumuna bakıldığında çok abartılı fark yok. Biz bu duruma getirdik, buradan çıkacağız." diye konuştu.

DONK: "TAKIM OLARAK KONUŞTUK"

Ryan Donk ise "Maçtan sonra kendi aramızda konuştuk, Galatasaray son 5 dakika böyle maç veremez. Herkesin ne hata yaptığını kendine sorması lazım. Birlik ve beraberlikle biz bu durumdan çıkarabiliriz. Buraya gelen, destek veren taraftarlarımızı daha çok mutlu etmemiz gerekiyor." açıklamasını yaptı.

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