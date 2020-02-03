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Spor

Kaptanlar taraftara söz verdi

Emre Belozoğlu, “Sizi güldürmek için terimizin son damlasına kadar mücadele edeceğiz” dedi. Ozan Tufan ise “Şampiyon olacağız” ifadelerini kullandı.

03.02.2020  00:12 - Güncelleme: 03.02.2020  08:00

DERBİDEN 2-1’lik yenilgiyle ayrılan ve aldığı bu sonuçla ligde çok ağır bir darbe alan F.Bahçe’de kafi le önceki gece İstanbul’a döndü. Gece yarısı Sabiha Gökçen Havalimanı’na inen teknik heyet ve futbolcuları 200 kişilik kalabalık bir taraftar grubu karşıladı. Meşale ve tezahüratlarla takımlarına destek olan ve şampiyonluk tezahüratları yapan Sarı-Lacivertli taraftarlar, Teknik Direktör Ersun Yanal’a sevgi gösterisinde bulundu. Yanal bu coşkulu desteğe taraftarları selamlayarak yanıt verdi.

ÇOK TEŞEKKÜR EDERİZ

Taraftarlara açıklamalarda bulunan kaptanlar Emre Belözoğlu ve Ozan Tufan oldukça iddialı konuştu. 39 yaşındaki deneyimli kaptan Belözoğlu, “Her şeyden önce çok teşekkür ederiz, buraya gelip yanımızda olduğunuzu gösterdiğiniz için. Sonuna kadar mücadele edeceğiz, sizi güldürmek için terimizin son damlasına kadar mücadele edeceğiz” ifadelerini kullandı. 24 yaşındaki genç kaptan Ozan Tufan ise, “Bugün için herkesten özür dileriz, Emre ağabeyin de dediği gibi terimizin son damlasına kadar mücadele edip sene sonunda şampiyon olacağız” ifadelerini kullandı.

(Akşam)

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