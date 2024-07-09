İSTANBUL 33°C / 25°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Temmuz 2024 Salı / 3 Muharrem 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,7627
  • EURO
    35,5095
  • ALTIN
    2485.78
  • BIST100
    10867.6
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Kara Kartal'dan bomba transfer! Ciro İmmobile an meselesi
Spor

Kara Kartal'dan bomba transfer! Ciro İmmobile an meselesi

Duyurduğu transferlerle adından sıkça söz ettiren Beşiktaş forvet hattına bir süper yıldızı daha eklemeye hazırlanıyor. Siyah beyazlı kulüp, golcü transferi için dümeni İtalya'ya kırdı ve Lazio forması giyen 34 yaşındaki Ciro İmmobile ile her konuda anlaşma sağladı. İşte detaylar...

Akşam9 Temmuz 2024 Salı 09:12 - Güncelleme:
Kara Kartal'dan bomba transfer! Ciro İmmobile an meselesi
ABONE OL

Teknik heyete yaptığı transferlerin ardından kadroda yeniden yapılanmanın sinyallerini veren Beşiktaş; Gabriel Paulista ve Rafa Silva'nın ardından Ciro İmmobile transferinde de sona yaklaştı. Vincent Aboubakar ile yollarını ayırıp Semih Kılıçsoy ile birlikte oynayabilecek tecrübeli golcü arayan siyah beyazlılar, soluğu İtalya'da aldı. Kara Kartal, 2016-17'den beri Lazio forması giyen 34 yaşındaki Ciro İmmobile ve kulübüyle her konuda anlaşma sağladı. Tecrübeli golcünün Beşiktaş ile mukavelesinin iki yıllık olması bekleniyor.

35 GOLLE 'ALTIN AYAKKABI' ALDI

Kartal'ın yeni golcüsü, Serie A'da Lazio ile yakaladığı istatistikler ile bir döneme damga vurdu. 2019-2020 sezonunda Serie A'da çıktığı 37 maçta tam 35 gole imzasını atan İtalyan yıldız, sezon sonunda Avrupa'da en çok gol atan oyuncu olması sebebiyle 'Altın Ayakkabı' ödülüne layık görüldü. Golcü futbolcu, tarihi ödülünü pandemi dönemine denk gelmesi sebebiyle geç olsa da 2021'de Roma'da düzenlenen törenle teslim aldı. Serie A'da toplam 353 maça çıkan Immobile; 201 gol ve 51 asistlik bir performans sergiledi.

TATİLDEN İMZA MESAİSİNE

İtalya Serie A ekibi Lazio'da kaptanlık yapan ve Beşiktaş ile anlaşmaya varan 34 yaşındaki golcü, İtalya'da tatil yapıyor. Ülkesinin Abruzzo bölgesine bağlı Chieti'de 'fahri vatandaşlık' aldığı Bucchianico'da ailesiyle birlikte tatil yapan yıldız futbolcunun, kısa bir süre daha dinlendikten sonra İstanbul'a gelmesi ve sözleşme şartlarındaki son pürüzlerin giderilerek 2 yıllık sözleşmeye imza atması bekleniyor. Yakın geçmişte İtalya Serie A'yı kasıp kavuran İmmobile; son sezonunda 31 maçta 7 gol ve 1 asist yaptı. Piyasa değeri ise yaklaşık olarak 4 milyon euro...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.