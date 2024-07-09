Teknik heyete yaptığı transferlerin ardından kadroda yeniden yapılanmanın sinyallerini veren Beşiktaş; Gabriel Paulista ve Rafa Silva'nın ardından Ciro İmmobile transferinde de sona yaklaştı. Vincent Aboubakar ile yollarını ayırıp Semih Kılıçsoy ile birlikte oynayabilecek tecrübeli golcü arayan siyah beyazlılar, soluğu İtalya'da aldı. Kara Kartal, 2016-17'den beri Lazio forması giyen 34 yaşındaki Ciro İmmobile ve kulübüyle her konuda anlaşma sağladı. Tecrübeli golcünün Beşiktaş ile mukavelesinin iki yıllık olması bekleniyor.

35 GOLLE 'ALTIN AYAKKABI' ALDI

Kartal'ın yeni golcüsü, Serie A'da Lazio ile yakaladığı istatistikler ile bir döneme damga vurdu. 2019-2020 sezonunda Serie A'da çıktığı 37 maçta tam 35 gole imzasını atan İtalyan yıldız, sezon sonunda Avrupa'da en çok gol atan oyuncu olması sebebiyle 'Altın Ayakkabı' ödülüne layık görüldü. Golcü futbolcu, tarihi ödülünü pandemi dönemine denk gelmesi sebebiyle geç olsa da 2021'de Roma'da düzenlenen törenle teslim aldı. Serie A'da toplam 353 maça çıkan Immobile; 201 gol ve 51 asistlik bir performans sergiledi.

TATİLDEN İMZA MESAİSİNE

İtalya Serie A ekibi Lazio'da kaptanlık yapan ve Beşiktaş ile anlaşmaya varan 34 yaşındaki golcü, İtalya'da tatil yapıyor. Ülkesinin Abruzzo bölgesine bağlı Chieti'de 'fahri vatandaşlık' aldığı Bucchianico'da ailesiyle birlikte tatil yapan yıldız futbolcunun, kısa bir süre daha dinlendikten sonra İstanbul'a gelmesi ve sözleşme şartlarındaki son pürüzlerin giderilerek 2 yıllık sözleşmeye imza atması bekleniyor. Yakın geçmişte İtalya Serie A'yı kasıp kavuran İmmobile; son sezonunda 31 maçta 7 gol ve 1 asist yaptı. Piyasa değeri ise yaklaşık olarak 4 milyon euro...