Kara Kartal’ın sıkıntısı gol

Henüz Abdullah Avcı’nın 4-1-4-1 sistemine tam uyum sağlayamayan Siyah-Beyazlılar, Larisas ile 0-0 berabere kalmış, Eibar ile Udinese’ye ise 2-0’lık skorlarla boyun eğmişti. Orta alanda Atiba, Dorukhan ve Ljajic gibi asların sakatlığı da Beşiktaş’ın hücüm bölgesine istenilen topları taşıyamamasına neden oldu. Böylece maçlarda golcü olarak görev yapan Güven Yalçın, Burak Yılmaz, ve Tyler Boyd ‘un da hücum bölgesinde etkisiz kalmalarına ve rakip defansın arasında kaybolmalarına yol açtı. Hazırlık maçlarındaki oyun Beşiktaş’ın lige henüz hazır olmadığını da gösterdi.