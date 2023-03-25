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Spor

Karabağ ile karşılaşacak Galatasaray'ın kadrosu belli oldu

Galatasaray'ın depremzedeler yararına sahaya çıkacağı Karabağ maçının kadrosu belli oldu.

AA25 Mart 2023 Cumartesi 21:26 - Güncelleme:
Karabağ ile karşılaşacak Galatasaray'ın kadrosu belli oldu
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Hazırlık maçında yarın Azerbaycan temsilcisi Karabağ'a konuk olacak Galatasaray'ın kadrosu belli oldu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Galatasaray'ın Azerbaycan kafilesinde şu futbolcular yer aldı:

Leo Dubois, Mathias Ross, Lucas Torreira, Fredrik Midtsjö, Yunus Akgün, Atakan Ordu, Emre Taşdemir, Nicolo Zaniolo, Bafetimbi Gomis, Berkan Kutlu, Kaan Ayhan, Sergio Oliveira, Yusuf Demir, Okan Kocuk, Abdülkerim Bardakcı, Beknaz Almazbekov, Arda Deniz Yavaş, Baran Demiroğlu, Ali Yeşilyurt, Caner Doğan, Juan Mata, Berkan Aksoy, Mauro Icardi.

Galatasaray ile Karabağ, yarın Bakü Olimpiyat Stadı'nda TSİ 19.00'da karşı karşıya gelecek.

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