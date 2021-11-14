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Spor

Karadağ-Türkiye maçının hakemi belli oldu

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda oynanacak olan Karadağ-Türkiye maçında Alman hakem Daniel Siebert düdük çalacak.

AA14 Kasım 2021 Pazar 13:14 - Güncelleme: 14 Kasım 2021 Pazar 13:14
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A Milli Futbol Takımı'nın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 10. haftasında 16 Kasım Salı günü deplasmanda Karadağ ile yapacağı maçı, Alman hakem Daniel Siebert yönetecek.

UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Podgorica Şehir Stadı'nda TSİ 22.45'te başlayacak müsabakada düdük çalacak Siebert'in yardımcıları Jan Seidel ve Christian Gittelmann olacak.

Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini Tobias Reichel yapacak. Maçta Sascha Stegemann VAR, Katrin Rafalski ise AVAR olarak görev alacak.

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