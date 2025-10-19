Geçen sezon beklentilerin uzağında kalan Trabzonspor, Fatih Tekke yönetiminde zirve yarışına dahil oldu. Rizespor'u 6 yıldır deplasmanda mağlup edemeyen Trabzon şanssızlığını kırdı. Augusto ve Onuachu'nun 20 dakikada bulduğu goller, galibiyeti getirdi. Rizespor, 27'de Sakyi ile farkı 1'e indirse de maçı çeviremedi. İki takımın da mücadelede 1'er topu direkten döndü. Milli araya 2 maçı kazanarak giden Trabzonspor, dönüşte de seriyi sürdürdü ve lider Galatasaray'ın en yakın takipçisi olmayı başardı. Öte yandan Rize'nin 22 şutta 3, Trabzon'un ise 8 şutta 5 isabet bulması dikkat çekti.