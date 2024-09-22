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Spor

Karadeniz derbisini Samsunspor kazandı

Trendyol Süper Lig'in 6. hafta maçında Samsunspor, deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaştı. Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan maçı Samsunspor kazandı.

22 Eylül 2024 Pazar 19:03 - Güncelleme:
Karadeniz derbisini Samsunspor kazandı
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Trendyol Süper Lig'in 6. hafta maçında Samsunspor, deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaştı. Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan maçı Samsunspor kazandı.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golü 46. dakikada Olivier Ntcham kaydetti.

Üst üste 4 maçtır kaybeden Çaykur Rizespor, rakip fileleri havalandıramadı. Kalesinde ise toplam 12 gol gördü. Samsunspor ise bu sezonki 4. galibiyetini aldı.

Bu sonuçla birlikte Samsunspor puanını 12'ye çıkardı. Rizespor ise 4 puanda kaldı.

İlhan Polat'un öğrencileri, ligin bir sonraki haftasında Alanyaspor'a konuk olacak. Samsunspor ise Göztepe ile oynayacak.

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