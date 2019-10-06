Karadeniz'de derbi heyecanı
Bordo-Mavililer, Karadeniz derbisinde Atmacalar’a konuk oluyor. Çaykur Didi Stadı’nda saat 19.00’da başlayacak maçı Hüseyin Göçek yönetecek. Ligde 3 haftalık kötü gidişe Beşiktaş’ı yenerek son veren Trabzon, Rize’de ilk deplasman galibiyetini almak istiyor.
STAR
SÜPER Lig’de Trabzonspor ile Çaykur Rizespor, Karadeniz derbisinde kozlarını paylaşacak. Çaykur Didi Stadı’nda saat 19.00’da başlayacak olan müsabakayı Hüseyin Göçek yönetecek. Ligde üç haftalık kötü gidişe geçen hafta evinde Beşiktaş’ı 4-1 yenerek son veren Bordo-Mavililer, Rize’de kazanarak ilk deplasman galibiyetine imza atmayı hedefliyor. İlk 4 haftada 2 galibiyet, 2 beraberlik aldıktan sonra 2 haftadır mağlup olan Atmacalar da Trabzon’u devirmenin hesaplarını yapıyor. İki takım arasında geride kalan 36 karşılaşmada Trabzonspor’un galibiyetlerde 23-5 üstünlüğü bulunuyor. Fırtına’nın, Rize’deki maçlarda da galibiyet sayısında 8-4 üstünlüğü var.
Muhtemel 11'ler
Çaykur Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Abarhoun, Attamah, Chatziisaias, Melnjak, Samudio, Vetrih, Boldrin, De Pauw, Scepovic
Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Hosseini, Novak, Obi Mikel, Sosa, Abdülkadir Parmak, Nwakaeme, Kamil Ahmet, Sörloth
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