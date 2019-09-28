Karadeniz'de kim batacak?

SÜPER Lig’de dün geceki Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından dev bir maç daha futbolseverleri bekliyor. Son 3 maçını kazanamayan Trabzonspor, kendisi gibi 3 haftadır galibiyete hasret kalan Beşiktaş’ı Medical Park Stadı’nda saat 19.00’da konuk edecek. Ali Palabıyık’ın yöneteceği karşılaşma beIN Sport ekranlarından futbolseverlerle buluşacak.

BERABERLİĞİ İSTEMİYORLAR

Her iki takım da bu akşamki karşılaşmaya kötü gidişi durdurma açısından büyük önem veriyor. Sahadan galibiyetle ayrılan taraf, üzerindeki kara bulutları dağıtarak zivre yarışında yeniden yer alma yolunda ileriki haftalara umutla bakacak. Kaybeden taraf içinse sorunlar biraz daha büyüyecek, teknik heyetler için sıkıntılar artacak. Beraberlik iki takımın da istediği bir sonuç olarak görülmüyor

2 TAKIMDA 7 EKSİK BULUNUYOR

Trabzonspor’da sakatlığı süren Abdülkadir Ömür, Yusuf, Ekuban, Fernandes sakat, Onazi de hazır değil. Kartal’da da Elneny, Ljajic ve Ruiz sakatlıkları nedeniyle maç kadrosunda yer almıyorlar. İki takım ligde daha önce92 kez karşılaştı. Beşiktaş 36, Trabzonspor 33 galibiyet aldı, 23 mücadele berabere sonuçlandı. Beşiktaş gol sayısında da rakibine 131- 101 üstünlük kurmuş durumda.