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Spor

Karagümrük: 4 - Başakşehir: 0

Başakşehir - Karagümrük rekabetinde 6. maç yarın oynanacak. Geride kalan 5 müsabakada Karagümrük'ün Başakşehir'e karşı galibiyet sayılarında 4-0 üstünlüğü bulunuyor.

IHA17 Ocak 2023 Salı 11:35 - Güncelleme:
Karagümrük: 4 - Başakşehir: 0
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Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Başakşehir, yarın saat 14.30'da deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşılaşacak. Spor Toto Süper Lig'de geri kalan haftalarda turuncu-lacivertliler 10 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 34 puanla 3. basamakta bulunuyor. Kırmızı-siyahlılar ise 5 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 mağlubiyet sonucunda topladığı 21 puanla 10. sırada yer alıyor.

Tek maç eleme sistemine göre oynanacak karşılaşmada tur atlayan takım adını çeyrek finale yazdıracak.

KUPADA İLK MAÇ

Fatih Karagümrük ile Başakşehir, Türkiye Kupası'nda ilk kez karşı karşıya gelecek. Süper Lig'de bu iki takım 5 defa rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda turuncu-lacivertlilerin galibiyeti bulunmazken, kırmızı-siyahlılar ise 4 kez rakibini mağlup etti ve 1 mücadele beraberlikle sonuçlandı. Bu maçlarda Başakşehir'in 2 golüne, Fatih Karagümrük 8 golle karşılık verdi.

Başakşehir ile Fatih Karagümrük arasında ligde sezonun ilk yarısında oynanan müsabakada golsüz beraberlikle sona erdi.

TAKIMLARIN KUPA YOLU

Başakşehir, Türkiye Kupası'na 5. turdan başladı ve bu turda karşılaştığı Göztepe'yi 3-1'lik skorla eledi. Fatih Karagümrük ise 4. turdan dahil olduğu Türkiye Kupası'nda Kırşehir FK'yı 3-1, 5. turda ise Uşakspor'u 3-0'lık skorla geçerek adını son 16 turuna yazdırdı.

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