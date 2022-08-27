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Spor

Karagümrük: 5 - Ankaragücü: 4

Karagümrük - Ankaragücü rekabetinde 17. maç bugün oynanacak. Geriden kalan 16 müsabakada Karagümrük'ün Ankaragücü'ne karşı galibiyet sayılarında 5-4 üstünlüğü bulunuyor.

27 Ağustos 2022 Cumartesi 09:53 - Güncelleme:
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Fatih Karagümrük ile Ankaragücü, Spor Toto Süper Lig'de bugün Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapacakları maçla 17. kez karşı karşıya gelecek.

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İki takım daha önce profesyonel liglerde 16 kez karşı karşıya geldi. Bu maçların 4'ünü başkent ekibi, 5'ini İstanbul temsilcisi kazandı, 7 maç ise berabere bitti.

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Fatih Karagümrük, MKE Ankaragücü'nü en son 2. Lig'de 20 Eylül 1980'de 1-0 mağlup etmişti. Daha sonra oynanan 7 lig maçında sarı-lacivertliler 2 galibiyet, 5 beraberlik aldığı rakibine hiç kaybetmedi.

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