Karagümrük, Alanyaspor maçıyla sezonu kapatacak

VavaCars Fatih Karagümrük, Spor Toto Süper Lig'in 38. ve son haftasında yarın Aytemiz Alanyaspor ile sahasında karşılaşacak.
Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak müsabakayı hakem Fırat Aydınus yönetecek.
Fatih Karagümrük, ligde oynadığı son 6 müsabakada yenilmezken söz konusu süreçte 4 galibiyet ve 2 beraberlik yaşayarak 14 puan topladı.
Teknik direktör Volkan Demirel yönetimindeki kırmızı-siyahlılar, son haftaya 57 puanla 8. sırada giriyor.
Ligde oynadığı son 3 maçı kazanan konuk ekip ise 61 puanla 5. basamakta yer alıyor.