Karagümrük, Ankaragücü maçına tam kadro çıkacak

AA 06 Mart 2021 Cumartesi 09:57 - Güncelleme: 06 Mart 2021 Cumartesi 09:57

Fatih Karagümrük, Süper Lig'in 29. haftasında yarın MKE Ankaragücü'nü konuk edecek.



Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki mücadele, saat 13.30'da başlayacak. Müsabakayı hakem Halis Özkahya yönetecek.

Ligin geride kalan bölümünde 11 galibiyet, 8 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşayan Fatih Karagümrük, 41 puanla 8. sırada bulunuyor.

Ligde 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 15 yenilgisi olan 23 puanlı MKE Ankaragücü ise 19. sırada yer alıyor.



Fatih Karagümrük'te sakat ve cezalı oyuncu bulunmazken, Andrea Bertolacci, Emiliano Viviano ve Gaston Campi sarı kart ceza sınırında.