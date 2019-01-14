Karagümrük de Tarık Çamdal'ı istemedi
GALATASARAY’IN göndermek için uğraştığı Tarık Çamdal’a TFF 2. Lig kulübü Fatih Karagümrük’ten de olumsuz haber geldi.
- StarSpor
Son dönemde ismi Kırmızı-Siyahlı kulüple anılan tecrübeli oyuncu ile ilgili olarak açıklama yapan Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, “Tarık gündemimizde olmayan bir isim, transfer etmeyi düşünmüyoruz” dedi.
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