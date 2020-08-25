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Spor

Karagümrük, Ervin Zukanovic'i transfer etti

Süper Lig'e bu sezon yükselen Fatih Karagümrük savunmasına takviyede bulundu. Kırmızı-siyahlılar 33 yaşındaki Boşnak stoper Ervin Zukanovic'i kadrosuna kattı.

IHA25 Ağustos 2020 Salı 21:43 - Güncelleme: 25 Ağustos 2020 Salı 21:43
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Süper Lig’in yeni ekibi Karagümrük, Boşnak stoper Ervin Zukanovic’i kadrosuna kattı. 33 yaşındaki futbolcu, İstanbul’a gelip sağlık kontrolünden geçecek ve ardından Bolu kampına katılacak.

Transfer çalışmalarını sürdüren Karagümrük, stoper takviyesini yaptı. İtalya Serie B ekiplerinden SPAL forması giyen 33 yaşındaki Boşnak futbolcu Ervin Zukanovic’i kadrosuna dahil eden Karagümrük, bu futbolcu için bonservis bedeli ödemedi. Kariyerinde Gent, Chievo, Sampdoria, Roma, Atalanta ve Genoa gibi önemli ekiplerde forma giyen tecrübeli oyuncu, Bosna Hersek Milli Takımı’yla da 38 kez sahaya çıktı. İstanbul’a gelip sağlık kontrolünden geçecek olan Zukanovic, ardından Bolu’daki kampa katılacak.

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