Karagümrük evinde beraberlikle yetindi

Trendyol Süper Lig 3. hafta karşılaşmasında Fatih Karagümrük, Necmi Kadıoğlu Stadında ağırladığı MKE Ankaragücü'yle 1-1 berabere kaldı.
Fatih Karagümrük'ün golünü 44. dakikada Marcus Rodhen atarken, MKE Ankaragücü'nün tek golünü 57. dakikada Efkan Bekiroğlu kaydetti.
Fatih Karagümrük bu beraberlikle 4 puana yükselirken, MKE Ankaragücü'de 5. puanına ulaşmış oldu.
Fatih Karagümrük bir sonraki karşılaşmasında Çaykur Rizespor deplasmanına giderken, MKE Ankaragücü sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek.