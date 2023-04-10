Karagümrük-Fenerbahçe maçının VAR hakemi açıklandı

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında bu akşam Fatih Karagümrük ile Fenerbahçe arasında oynanacak maçın Video Yardımcı Hakem'i (VAR) Emre Malok oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Fatih Karagümrük ile Fenerbahçe, bu akşam Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşılaşacak. Saat 20.30'da başlayacak mücadelede hakem Abdulkadir Bitigen düdük çalacak. Bitigen'in yardımcılıklarını Kemal Yılmaz ve Mustafa Savranlar yapacak. Maçın 4. hakemi ise Suat Arslanboğa olacak. Müsabakada VAR koltuğunda Emre Malok oturacak. Malok'a, AVAR'da Kadir Sağlam ve Ali Saygın Ögel eşlik edecek.