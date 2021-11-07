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Spor

Karagümrük - Galatasaray | CANLI

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük, Galatasaray'ı konuk ediyor. Karagümrük - Galatasaray maçının canlı takibini Star.com.tr'den yapabilirsiniz.

7 Kasım 2021 Pazar 15:22 - Güncelleme: 7 Kasım 2021 Pazar 15:25
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Süper Lig'de 12. haftanın heyecanı Karagümrük - Galatasaray maçıyla devam ediyor. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak olan maçı Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Deniz Caner Özaral yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Bahattin Şimşek. Müsabakanın VAR koltuğunda Ardak Kardeşler bulunurken, AVAR'da ise Tarık Ongun yer alıyor.

Karşılaşma henüz başlamadı...

KARAGÜMRÜK: 0 - GALATASARAY: 0

Takımların kadroları şöyle:

FATİH KARAGÜMRÜK: Emiliano Viviano, Vegar Hedenstad, Burak Bekaroğlu, Ervin Zukanovic, Caner Erkin, Lucas Biglia, Jimmy Durmaz, Yann Karamoh, Ahmed Musa, Fabio Borini, Aleksandar Pesic

Yedekler: Utku Yuvakuran, Medhi Benatia, Erhun Öztümer, Emre Mor, Tunay Torun, Serhat Ahmetoğlu, Jure Balkovec, Adnan Uğur, Bahattin Berke Demircan, Andrea Bertolacci

GALATASARAY: Fernando Muslera, DeAndre Yedlin, Victor Nelsson, Marcao, Ömer Bayram, Berkan Kutlu, Alexandru Cicaldau, Emre Kılınç, Ryan Babel, Kerem Aktürkoğlu, Halil Dervişoğlu

Yedekler: Fatih Öztürk, Taylan Antalyalı, Alpaslan Öztürk, Patrick van Aanholt, Mostafa Mohamed, Olimpiu Moruţan, Işık Kaan Arslan, Barış Alper Yılmaz, Sofiane Feghouli, Mbaye Diagne

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