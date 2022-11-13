Karagümrük - Gaziantep FK maçında gol düellosu

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Fatih Karagümrük, iç sahada karşılaştığı Gaziantep Futbol Kulübü ile 3-3 berabere kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

8. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Borini'nin şutunda kaleci Günay meşin yuvarlağı oyu alanına çeldi. Dönen topu önünde bulan Jimmy Durmaz'ın sert şutunda kaleci Günay topu kornere gönderdi.

13. dakikada sağ taraftan Maxim'in kullandığı köşe vuruşunda kale önünde Ertuğrul'un yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1

16. dakikada savunma arkasına atılan topa hareketlenen Figueiredo'dan önce ceza sahasını terk eden kaleci Viviano, meşin yuvarlağa müdahale etti. Karagümrük yarı alanının ortalarına düşen topu alan Maxim, Viviano'nun kalesinde olmadığını görerek bekletmeden vuruşunu yaptı ancak top az farkla üstten auta çıktı.

19. dakikada Sagal'ın ceza sahası dışı sağ çaprazdan şutunda, kaleci Viviano meşin yuvarlağı kornere çeldi.

20. dakikada sağ taraftan Maxim'in kullandığı kornerde Sagal'ın yaptığı kafa vuruşunda uzak direk dibinden kaleci Viviano topu çıkardı. Dönen topa direk dibinde Figueireido'nun vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 0-2

32. dakikada ceza sahası içi sol çaprazından Borini'nin yaptığı ortada arka direkte Baniya'nın vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 1-2

Müsabakanın ilk yarısı 2-1 Gaziantep temsilcisinin üstünlüğüyle sona erdi.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

53. dakikada sol taraftan kullanılan kornerde ön direkte Salih Dursun kafayla dokundu. Arka direğe yönelen topa çizgi önünde Baniya'nın yaptığı dokunuşta meşin yuvarlak filelere gitti. 2-2

59. dakikada ceza sahası dışı sol tarafından Maxim'in sert şutunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

65. dakikada ceza sahası dışı sol kanadından Maxim'in yerden içeri çevirdiği topa kale önünde Merkel'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-3

69. dakikada ceza sahası içinde kaleci Günay'dan dönen topu sol tarafta Borini kontrol etti. Yerden içeri çevirdiği topa arka direkte Kouassi'nin dokunuşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 3-3

78. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazından Borini'nin içeri çevirdiği topa arka direkte Baniya'nın dokunuşunda meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanına döndü.

Mücadele 3-3 beraberlikle tamamlandı.

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Mustafa Kürşat Filiz xx, Abullah Bora Özkara xx, Murat Altan xx

Fatih Karagümrük: Viviano xx, Biraschi xx, Baniya xx, Dresevic xx, Salih Dursun xx, Jimmy Durmaz xx (Colin Kazım dk. 87 ?), Lawrence xx (Adnan Uğur dk. 76 x), Colley xx (Diagne dk. 66 x), Kouassi xxx (Burak Kapacak dk. 76 x), Ozdoev xx, Borini xxx

Yedekler: Batuhan Şen, Ricci, Kerim Frei, Samed Onur, Levent Mercan, Efecan Mızrakçı

Teknik Direktör: Andrea Pirlo

Gaziantep Futbol Kulübü: Günay Güvenç xx, Ertuğrul Ersoy xxx, Jevtovic xx, Arda Kızıldağ xx (Djilobodji dk. 82 ?), Kitsiou xx, Tosca xx, Merkel xxx, Hanousek xx, Sagal xx (Abdulkadir Parmak dk. 61 x), Maxim xxx (Pekhart dk. 90+6 ?), Figueiredo xxx (Mustafa Eskihellaç dk. 82 ?)

Yedekler: Mustafa Bozan, Halil İbrahim Pehlivan, Ömürcan Artan, Mirza Cihan, Markovic, Veliu

Teknik Direktör: Erol Bulut

Goller: Ertuğrul Ersoy (dk. 13), Figueireido (dk. 20), Merkel (dk. 65) (Gaziantep Futbol Kulübü), Baniya (dk. 32 ve 53), Kouassi (dk. 69) (Fatih Karagümrük)

Sarı kartlar: Jevtovic, Ertuğrul Ersoy, Merkel (Gaziantep Futbol Kulübü)