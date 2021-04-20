Karagümrük - Göztepe maçında penaltılar kaçtı, eşitlik bozulmadı

20 Nisan 2021 Salı 18:29 - Güncelleme: 20 Nisan 2021 Salı 18:29

Süper Lig'in 36'ncı haftasında Fatih Karagümrük, sahasında Göztepe ile 1-1 berabere kaldı. Ev sahibi ekibin golünü 32'nci dakikada Mevlüt Erdinç kaydederken, Göztepe'nin golü ise 84'üncü dakikada Berkan Emir'den geldi. Ev sahibi ekipte Ndao, deplasman ekibinde ise Ndiaye, penaltı atışından yararlanamadı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

18. dakikada Diabate'nin sağdan ortasında Ndiaye topu Esiti'nin önüne indirdi. Bu oyuncunun ceza sahası dışından sert şutunda meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

28. dakikada Serhat Ahmetoğlu'nun soldan ortasında penaltı noktası çevresindeki Egemen Pehlivan topa kafayı vurdu, kaleci meşin yuvarlağı son anda tokatlayarak kornere çeldi.

32. dakikada Fatih Karagümrük öne geçti. Lens'in pasında defansın arkasına sarkan Ndao kaleciyle karşı karşıya pozisyonda topu Mevlüt Erdinç'e gönderdi. Bu oyuncu meşin yuvarlağı boş ağlara gönderdi: 1-0

45. dakika Salibur, Diabate'nin müdahalesiyle ceza sahası içinde yerde kaldı, hakem Tugay Kaan Numanoğlu penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Ndao'nun şutunda kaleci Arda Özçimen sağına uzanarak topu çeldi ve gole izin vermedi.

İlk yarı Fatih Karagümrük'ün 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

62. dakikada Berkan Emir'in kullandığı korner vuruşunda kaleci Aykut Özer'in tokatladığı top Zulj'un önüne düştü. Bu oyuncunun şutunda meşin yuvarlak dışarı çıktı.

63. dakida Ndao'nun pasında defansın arkasına sarkan Mevlüt Erdinç, ceza sahası içi sağ çaprazda kaleciyle karşı karşıya pozisyonda şutunu çekti ancak kaleci Arda Özçimen topu kornere gönderdi.

65. dakikada Ndiaye soldan topu sürerek ceza sahası içine girdi ve çizgi üzerinde topu Jahovic'e gönderdi. Bu oyuncunun altı pas önünden şutunda meşin yuvarlak yakın mesafeden dışarı çıktı.

68. dakikada Ndiaye, Hedenstad'ın müdahalesiyle ceza sahası içinde yerde kaldı, hakem Tugay Kaan Numanoğlu penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Ndiaye'nin şutunda kaleci Aykut Özer soluna uzanarak topu kontrol etti ve gole izin vermedi.

84. dakikada Göztepe beraberliği yakaladı. Halil Akbunar'ın sağdan ortasında kaleci Aykut Özer topu kontrol etmeye çalışırken elinden kaçırdı. Berkan Emir altı pas içinde önüne düşen meşin yuvarlağı boş ağlara gönderdi: 1-1

Karşılaşma 1-1 beraberlikle tamamlandı.

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Mehmet Kısal, Özgür Ertem

Fatih Karagümrük: Aykut Özer, Hedenstad, Fatih Kuruçuk, Jimmy Durmaz, Serhat Ahmetoğlu, Aksel Aktaş, Muhammed Egemen Pehlivan (Dk. 61 Vato Arveladze), Ndao, Salibur, Lens, Mevlüt Erdinç (Dk. 73 Biglia)

Göztepe: Arda Özçimen, Murat Paluli, Gassama, Kerim Alıcı, Berkan Emir, Nwobodo, Esiti (Dk. 64 Soner Aydoğdu), Ndiaye (Dk. 86 Napoleoni), Diabate (Dk.65 Halil Akbunar), Tripic (Dk. 57 Jahovic), Ideye (Dk. 57 Zulj)

Goller: Dk. 32 Mevlüt Erdinç (Fatih Karagümrük), Dk. 84 Berkan Emir (Göztepe)

Sarı Kartlar: Dk. 39 Nwobodo (Göztepe), Dk. 90+2 Serhat Ahmetoğlu (Fatih Karagümrük)