İSTANBUL 15°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
02 Ocak 2021 Cumartesi / 18 CemaziyelEvvel 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,4343
  • EURO
    9,0797
  • ALTIN
    452.981
  • BIST100
    1476.72
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Karagümrük ile Trabzonspor Vodafone Park'ta kapışacak
Spor

Karagümrük ile Trabzonspor Vodafone Park'ta kapışacak

Fatih Karagümrük, Süper Lig'in 16. haftasında yarın Trabzonspor'u ağırlayacak.

AA02 Ocak 2021 Cumartesi 10:25 - Güncelleme: 02 Ocak 2021 Cumartesi 10:25
ABONE OL

Vodafone Park'ta saat 16.00'da başlayacak müsabakada, hakem Ali Palabıyık düdük çalacak.

Fatih Karagümrük, 36 yıl sonra döndüğü Süper Lig'de iç saha yaptığı 7 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

Kırmızı-siyahlılar, evinde oynadığı karşılaşmalarda Yeni Malatyaspor, Medipol Başakşehir, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Çaykur Rizespor ve Galatasaray'ı mağlup ederken, Kasımpaşa ve Demir Grup Sivasspor ile berabere kaldı.

Fatih Karagümrük, ligde 5 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 mağlubiyet sonucunda topladığı 21 puanla 7. sırada yer alıyor.

Beşer galibiyet, beraberlik ve yenilgisi bulunan Trabzonspor ise ligde 20 puanla 9. sırada bulunuyor.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.