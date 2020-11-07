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Spor

Karagümrük ilk deplasman galibiyeti peşinde

Süper Lig'de bu sezon deplasmanda oynadığı maçlarda galibiyet alamayan Fatih Karagümrük, yarın Ankaragücü'ne konuk olacak.

AA07 Kasım 2020 Cumartesi 10:19 - Güncelleme: 07 Kasım 2020 Cumartesi 10:19
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Fatih Karagümrük, Süper Lig'in 8. haftasında yarın MKE Ankaragücü'nün konuğu olacak.

Eryaman Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak karşılaşmayı Suat Arslanboğa yönetecek.

Fatih Karagümrük, bu sezon deplasmanda oynadığı maçlardan galibiyet alamadı.

Kırmızı-siyahlılar, evinde oynadığı maçlarda Yeni Malatyaspor, Medipol Başakşehir ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u mağlup ederken, Kasımpaşa ile berabere kaldı.

Dış sahada etkisini gösteremeyen Karagümrük, Fenerbahçe ve Aytemiz Alanyaspor'a yenilirken Gaziantep FK ile puanları paylaştı.

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