Karagümrük, İstanbulspor'a misafir oluyor

Spor Toto Süper Lig'in 27. hafta mücadelesinde VavaCars Fatih Karagümrük, İstanbulspor'a konuk olacak.

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda yarın saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı Atilla Karaoğlan yönetecek.

Ligde oynadığı son 10 maçta 4 galibiyet, 6 beraberlik alan Fatih Karagümrük, son 2 maçından 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

Bitexen Giresunspor deplasmanında 2-0 geriye düşmesine karşın 2-2'yi yakalayan kırmızı-siyahlı takım, geçtiğimiz hafta sahasında Medipol Başakşehir karşısında uzatma dakikalarında bulduğu golle 1 puan aldı.

Geride kalan 24 lig maçında 7 galibiyet, 10 beraberlik ve 7 yenilgi alan Fatih Karagümrük, topladığı 31 puanla 9. sırada bulunuyor.

Andrea Pirlo'nun ekibinde Andre Bertolacci, Otabek Shukurov, Rayyan Baniya, Ebrima Colley ve Lawrence Nicholas sarı kart sınırındaki isimler. Bu oyuncular yarın kart görmesi durumunda, bir sonraki hafta oynanacak Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek.

İki ekibin ligin ilk yarısında oynanan mücadelesini İstanbulspor 2-1 kazanmıştı.