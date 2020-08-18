18 Ağustos 2020 Salı 13:44 - Güncelleme: 18 Ağustos 2020 Salı 13:45

beIN Sports'un haberine göre; Başkanlığını Süleyman Hurma'nın yaptığı Fatih Karagümrük, İngiliz kaleci Joe Hart ile prensip anlaşmasına vardı.

Transfer dönemlerinde Türk takımlarının gündemine gelen ünlü kalecinin yeni adresinin Fatih Karagümrük olacağı iddia edildi.

Son olarak Burnley kalesini koruyan Hart'ın bonservisi elinde. 33 yaşındaki kaleci 75 kez İngiltere Milli Takımı'nın kalesini korudu. Tecrübeli file bekçisinin kariyerinde Manchester City, West Ham, Torino ve Birmingham gibi takımlar bulunuyor.