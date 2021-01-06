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Spor

Karagümrük-Konyaspor maçı Kocaeli Stadı'nda

Süper Lig'in 18. haftasındaki Fatih Karagümrük-İttifak Holding Konyaspor maçı, Kocaeli'de oynanacak.

AA06 Ocak 2021 Çarşamba 14:04 - Güncelleme: 06 Ocak 2021 Çarşamba 14:04
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Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Fatih Karagümrük, İttifak Holding Konyaspor'u 10 Ocak Pazar günü Kocaeli Stadı'nda ağırlayacak.

36 yıl sonra yükseldiği Süper Lig'de kendisiyle özdeşleşen Vefa Stadı'nı Süper Lig kriterlerini karşılamadığı gerekçesiyle kullanamayan Fatih Karagümrük, iç saha maçlarını daha önce Atatürk Olimpiyat, Ülker, Esenyurt Necmi Kadıoğlu, Recep Tayyip Erdoğan ve Vodafone Park statlarında oynamıştı.

SÜLEYMAN HURMA: "BU HAFTA İSTANBUL'DA STAT BULAMADIK"

Fatih Karagümrük Kulübü Başkanı Süleyman Hurma, Süper Lig'de hafta sonu İttifak Holding Konyaspor'u ağırlayacakları maç için İstanbul'da stat bulamadıklarını söyledi.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Hurma, Konyaspor maçının Kocaeli Stadı'nda oynanacağının hatırlatılması üzerine, "Boş nereyi bulursak orada oynuyoruz. Bu hafta İstanbul'da stat bulamadık." ifadelerini kullandı.

Hurma, İstanbul ekibinin sezon başında kullandığı Atatürk Olimpiyat Stadı için "Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki çalışmaların bir an önce bitmesini bekliyoruz. Bitince kendi sahamıza geçip oynayacağız." şeklinde konuştu.

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