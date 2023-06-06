Karagümrük Teknik Sorumlusu Burak Kaymak: Pirlo'dan çok şey öğrendik

Nef Stadyumu'nda oynanan mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kaymak, ligi 7. sırada bitirme hedefiyle maça çıktıklarını ifade etti.

Takımın yüksek konsantrasyonla sahada olduğunu da sözlerine ekleyen Kaymak, şunları söyledi:

"Bugün 3 puanı 3 golle aldık. Bizim için güzel bir lig finali oldu. Önümüzdeki sezon hedefimiz ilk 6 içinde yer alabilmek. Bu doğrultuda çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Pirlo hocamıza ve ekibine çok teşekkür ederim. Onlardan çok şey öğrendik. Her zaman yanımızda olan başkanımıza, yönetimimize, bütün çalışanlarımıza teşekkür ederim."

Burak Kaymak, İtalyan kaleci Viviano'nun takımdaki geleceğiyle ilgili olarak da net bir durum oluşmadığını ve önümüzdeki günlerde belli olacağını açıkladı.