03 Ocak 2021 Pazar 15:59 - Güncelleme: 03 Ocak 2021 Pazar 16:50

Vodafone Park'ta saat 16.00'da başlayan Karagümrük - Trabzonspor maçını Ali Palabıyık yönetiyor.

Takımların ilk 11'leri şöyle:

FATİH KARAGÜMRÜK: Viviano, Koray, Roco, Fatih, Alparslan, Biglia, Ndiaye, Ramazan, Jimmy Durmaz, Balkovec, Sobiech

TRABZONSPOR: Uğurcan, Serkan, Hosseini, Edgar Ie, Marlon, Abdulkadir Parmak, Flavio, Lewis Baker, Nwakaeme, Ekuban, Djaniny

KARAGÜMRÜK: 0 - TRABZONSPOR: 0 (CANLI ANLATIM)

- Karşılaşma başladı...

9. dakikada Trabzonspor'un soldan kullandığı kornerde Ekuban top kafayla ağlara gönderdi. Golü veren hakem Ali Palabıyık, VAR'dan gelen uyarıyla pozisyonda ofsayt olduğunu belirledi ve golü iptal etti.

13. dakikada Trabzonspor'da Hosseini, Ndiaye'ye yaptığı faul nedeniyle sarı kart gördü.

16. dakikada Ekuban'ın sağ kanattan Karagümrük ceza sahasına yerden çıkardığı pasla Flavio topla buluştu ve penaltı noktası yakınından yerden gelişine vuruşunda top az farkla yandan dışarı çıktı.

17. dakikada Trabzonspor ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Jimmy Durmaz'ın şutunu kaleci Uğurcan kurtardı.

18. dakikada Jimmy Durmaz'ın sağ kanattan Trabzonspor ceza sahasına ortasında Ndiaye kafayı vurdu ancak top dışarı gitti.

34. dakikada Karagümrük'te sakatlanan Lucas Biglia oyundan çıktı ve yerini Vato Arveladze'ye bıraktı.

36. dakikada Trabzonspor'da Abdulkadir Parmak, Jimmy Durmaz'a yaptığı faul nedeniyle sarı kart gördü.

40. dakikada Viviano'nun uzun degajı sonucunda Trabzonspor ceza sahasına kadar gelen topu Marlon kafayla uzaklaştırmak istedi ama vuruşu kısa düştü. Ceza sahası sol çaprazında topu önünde bulan Sobiech'in şutunda meşin yuvarlak savunmaya çarpıp dışarı çıktı.

45+3. dakikada Ekuban sağdan Karagümrük ceza sahasına yerden pasını çıkardı. Kale sahasında Nwakaeme topa dokundu ancak vuruşu auta çıktı.

- İlk yarı 0-0 sona erdi.