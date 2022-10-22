İSTANBUL 18°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Ekim 2022 Cumartesi / 27 RebiülEvvel 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,5827
  • EURO
    18,3652
  • ALTIN
    990.47
  • BIST100
    3934.63
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Karagümrük, Ümraniyespor'u deplasmanda yendi
Spor

Karagümrük, Ümraniyespor'u deplasmanda yendi

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük, HangiKredi Ümraniyespor'u deplasmanda 3-1 mağlup etti.

22 Ekim 2022 Cumartesi 16:48 - Güncelleme:
Karagümrük, Ümraniyespor'u deplasmanda yendi
ABONE OL

Ümraniyespor, Spor Toto Süper Lig'in 11. Haftasında Fatih Karagümrük'ü ağırladı. Müsabaka konuk ekibin 3-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

3. dakikada Ümraniyespor 1-0 öne geçti. Geraldo'nun ceza sahası önündeki pasıyla savunmanın arkasına sarkan Umut Nayir düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0

8. dakikada Fatih Karagümrük eşitliği sağladı. Sol taraftan kullanılan serbest vuruş sonrası ceza sahası dışında topla buluşan Jimmy Durmaz meşin yuvarlağı ceza sahasına soluna gönderdi. Borini topu kontrol ederek arka direğe ortasını yaptı, Biraschi kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-1

17. dakikada Popov'un pasında penaltı noktasında topla buluşan Avounou'nun vuruşunda meşin yuvarlak kalenin solundan auta çıktı.

20. dakikada ceza yayının önünden kullanılan serbest vuruşta Onur Ayık'ın kaleye gönderdiği şutta top direğin üstüne çarpıp dışarı çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere sonuçlandı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

55. dakikada Fatih Karagümrük öne geçti. Kouassi'nin ceza sahası dışı sağ çaprazından ceza sahasına gönderdiği uzun topa Diagne gelişine yarım voleyle vurarak meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-2

63. dakikada Jimmy Durmaz'ın ceza yayı önünden sol ayağıyla yaptığı sert şutu kaleci Orkun güçlükle oyun alanına geri çeldi.

71. dakikada sol çaprazdan Lenjani'nin soldan ortaladığı topa Umut Nayir vurdu, meşin yuvarlak direkten döndü.

90. dakikada Fatih Karagümrük'ün sağ çaprazdan kullandığı köşe vuruşunda Caner Erkin'in direkt kaleye gönderdiği topu kaleci son anda kornere çeldi. Caner Erkin'in kornerden gönderdiği topu Borini altıpasın sağ çaprazından ağlara gönderdi: 1-3

Karşılaşmayı Fatih Karagümrük 3-1 kazandı.

Stat: Ümraniye Şehir

Hakemler: Mert Güzenge, Murat Ergin Gözütok, Hakan Karabalcık

HangiKredi Ümraniyespor: Orkun Özdemir, Popov, Dos Santos, Mustafa Eser, Lenjani, Serkan Göksu (Dk. 78 Mrsic), Oğuz Gürbulak (Dk. 78 Kartal Kayra Yılmaz), Avounou (Dk. 61 Metehan Mimaroğlu), Geraldo (Dk. 69 Del Valle), Onur Ayık (Dk 69 Gheorghe), Umut Nayir

VavaCars Fatih Karagümrük: Viviano, Biraschi, Caulker, Dresevic, Caner Erkin, Jimmy Durmaz, Lawrence (Dk. 54 Diagne), Ozdoev (Dk. 85 Samed Onur), Kouassi (Dk. 85 Salih Dursun), Kerim Frei (Dk. 54 Adnan Uğur), Borini (Dk. 90+1 Levent Mercan)

Goller: Dk. 3 Umut Nayir (HangiKredi Ümraniyespor), Dk. 8 Biraschi, Dk. 55 Diagne, Dk. 90 Borini (VavaCars Fatih Karagümrük)

Sarı kartlar: Dk. 12 Ozdoev, Dk. 27 Lawrence, Dk. 76 Caner Erkin (VavaCars Fatih Karagümrük)

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.