Karagümrük, Ümraniyespor'u deplasmanda yendi

Ümraniyespor, Spor Toto Süper Lig'in 11. Haftasında Fatih Karagümrük'ü ağırladı. Müsabaka konuk ekibin 3-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı.
3. dakikada Ümraniyespor 1-0 öne geçti. Geraldo'nun ceza sahası önündeki pasıyla savunmanın arkasına sarkan Umut Nayir düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0
8. dakikada Fatih Karagümrük eşitliği sağladı. Sol taraftan kullanılan serbest vuruş sonrası ceza sahası dışında topla buluşan Jimmy Durmaz meşin yuvarlağı ceza sahasına soluna gönderdi. Borini topu kontrol ederek arka direğe ortasını yaptı, Biraschi kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-1
17. dakikada Popov'un pasında penaltı noktasında topla buluşan Avounou'nun vuruşunda meşin yuvarlak kalenin solundan auta çıktı.
20. dakikada ceza yayının önünden kullanılan serbest vuruşta Onur Ayık'ın kaleye gönderdiği şutta top direğin üstüne çarpıp dışarı çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere sonuçlandı.
55. dakikada Fatih Karagümrük öne geçti. Kouassi'nin ceza sahası dışı sağ çaprazından ceza sahasına gönderdiği uzun topa Diagne gelişine yarım voleyle vurarak meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-2
63. dakikada Jimmy Durmaz'ın ceza yayı önünden sol ayağıyla yaptığı sert şutu kaleci Orkun güçlükle oyun alanına geri çeldi.
71. dakikada sol çaprazdan Lenjani'nin soldan ortaladığı topa Umut Nayir vurdu, meşin yuvarlak direkten döndü.
90. dakikada Fatih Karagümrük'ün sağ çaprazdan kullandığı köşe vuruşunda Caner Erkin'in direkt kaleye gönderdiği topu kaleci son anda kornere çeldi. Caner Erkin'in kornerden gönderdiği topu Borini altıpasın sağ çaprazından ağlara gönderdi: 1-3
Karşılaşmayı Fatih Karagümrük 3-1 kazandı.
Stat: Ümraniye Şehir
Hakemler: Mert Güzenge, Murat Ergin Gözütok, Hakan Karabalcık
HangiKredi Ümraniyespor: Orkun Özdemir, Popov, Dos Santos, Mustafa Eser, Lenjani, Serkan Göksu (Dk. 78 Mrsic), Oğuz Gürbulak (Dk. 78 Kartal Kayra Yılmaz), Avounou (Dk. 61 Metehan Mimaroğlu), Geraldo (Dk. 69 Del Valle), Onur Ayık (Dk 69 Gheorghe), Umut Nayir
VavaCars Fatih Karagümrük: Viviano, Biraschi, Caulker, Dresevic, Caner Erkin, Jimmy Durmaz, Lawrence (Dk. 54 Diagne), Ozdoev (Dk. 85 Samed Onur), Kouassi (Dk. 85 Salih Dursun), Kerim Frei (Dk. 54 Adnan Uğur), Borini (Dk. 90+1 Levent Mercan)
Goller: Dk. 3 Umut Nayir (HangiKredi Ümraniyespor), Dk. 8 Biraschi, Dk. 55 Diagne, Dk. 90 Borini (VavaCars Fatih Karagümrük)
Sarı kartlar: Dk. 12 Ozdoev, Dk. 27 Lawrence, Dk. 76 Caner Erkin (VavaCars Fatih Karagümrük)