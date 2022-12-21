Karagümrük, Uşakspor'u 3 golle eledi

Fatih Karagümrük, Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Eleme Turu maçında konuk ettiği Uşak Spor'u 3-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi. İstanbul ekibine galibiyeti getiren golleri 14'üncü dakikada Kouassi, 71'inci dakikada Colley ve 84'üncü dakikada Colin Kazım kaydetti.

MAÇTAN DAKİKALAR

14. dakikada kazanılan serbest vuruşta Levent Mercan topu direkt kaleye gönderdi. Baraja çarpan topa kaleci Vedat son anda müdahale etse de son olarak Kouassi sert vurdu ve takımını öne geçirdi. 1-0

34. dakikada Resul'un gönderdiği uzun pasa hareketlenen Erhan, Salih'ten seken topu kontrol edip soldan ceza sahasına girdi. Bu futbolcunun kale sahasına gönderdiği ortada kaleci Batuhan son anda topa müdahale etti.

48. dakikada Alperen'in savunma arkasına attığı pasa hareketlenen Sefer rakibinden sıyrılıp sağ çaprazdan ceza sahasına girdi. Bu futbolcunun yakın mesafeden vuruşunda top direğe çarpıp oyun alanına geri döndü.

68. dakikada sol kanatta topla buluşan Kerim Frei, ceza sahasına hareketlenen Colley'e ortaladı. Bu futbolcunun müsait pozisyonda vuruşunda top az farkla yandan auta gitti.

71. dakikada Kerim Frei'ın pasında ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Colin Kazım arka direkte müsait pozisyondaki Colley'e ortaladı. Bu futbolcunun düzeltip vuruşunda fark 2'ye çıktı. 2-0

78. dakikada Colin Kazım'ın pasında sağ çaprazdan ceza sahasına giren Colley bekletmeden şutunu çekti ancak meşin yuvarlağı yandan auta gönderdi.

84. dakikada Kerim Frei'ın ara pasında savunmanın arkasına sarkan Colley, müsait pozisyondaki Colin Kazım'a çıkardı. Bu futbolcu topu boş kaleye gönderdi. 3-0

Stat: Esenler Erokspor Stadyumu

Hakemler: Cihan Aydın xx, Hüseyin Aylak xx, Mert Bulut xx

Karagümrük: Batuhan xxx, Salih xxx, Baniya xxx (Biraschi dk. 78 xx), Dresevic xx (Ricci dk. 66 xx), Levent Mercan xxx, Adnan Uğur xxx (Efecan dk. 82 ?), Shukurov xx, Burak Kapacak xx (Kerim Frei dk. 66 xxx), Kouassi xxx (Colley dk. 66 xxx), Samed Onur xx, Colin Kazım xxx

Yedekler: Vivinao, Cem Kablan, Diagne, Borini, Ozdoev

Teknik Direktör: Andrea Pirlo

Uşakspor: Vedat Böyükgül x (İbrahim Bağcı dk. 75 x), Murat Şenel x, Sefa Kahraman x, Sezer Gündüz x, Erhan Tatlıdil x, Şamil Başaran x (Oğulcan dk. 85 ?), Resul Türkkalesi x (İbrahim Çağrı Oğuz dk. 75 x), Alperen Kahraman x (Murad Han Gönen dk. 75 x), Sefa Kanıtemiz x, Ömer Faruk Canbirdi x, Muzaffer Kahrıman x (İbrahim Demir dk. 46 x)

Yedekler: Barkın Yiğit, Ahmet Hakan Şahin

Teknik Direktör: Recep Yazıcı

Goller: Kouassi (dk. 14), Colley (dk. 71), Colin Kazım (dk. 84) (Karagümrük)

Sarı kartlar: Samed Onur, Salih Dursun (Karagümrük), Resul Türkkalesi (Uşakspor)