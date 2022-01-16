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Spor

Karagümrük'te Aleksandar Pesic farkı

Spor Toto Süper Lig'in 2021-2022 sezonunda gol krallığı zirvesinde yer alan Aleksandar Pesic, Karagümrük'ün aldığı 30 puanın 19'una doğrudan katkı sağladı.

IHA16 Ocak 2022 Pazar 13:31 - Güncelleme: 16 Ocak 2022 Pazar 13:31
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Süper Lig'in 2021-2022 sezonunda Karagümrük forması ile 20 maça çıkan Aleksandar Pesic, 12 gol ve 2 asistle takımını ayakta tutuyor. Müsabakalarda attığı 12 golle, krallık yarışında zirvede yer alan Sırp golcü, ligde oynadığı son 6 maçta 5 gole imza attı. 29 yaşındaki forvet, takımının kazandığı puanlarda önemli rol oynadı. 10. sırada bulunan İstanbul temsilcisi Avrupa Kupaları'na gitmek için mücadelesini sürdürüyor.

Ligde 17. hafta öncesi teknik direktör değişikliği yaşanan Karagümrük'te göreve gelen Volkan Demirel, gol yollarında Pesic'e önemli bir rol üstlendirdi.

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