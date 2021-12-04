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Spor

Karagümrük'te Giresunspor maçı öncesi 4 eksik

Fatih Karagümrük'te sakatlıkları bulunan Alpaslan Erdem, Burak Bekaroğlu, Mehdi Benatia ve Kerim Frei'ın yarın oynanacak Giresunspor maçında görev alması beklenmiyor.

AA4 Aralık 2021 Cumartesi 13:50 - Güncelleme: 4 Aralık 2021 Cumartesi 13:50
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VavaCars Fatih Karagümrük, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında yarın deplasmanda GZT Giresunspor'la karşılaşacak.

Çotanak Spor Kompleksi'nde oynanacak müsabaka, saat 16.00'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetecek.

Genç İtalyan teknik adam Francesco Farioli yönetiminde iyi bir performans sergileyen kırmızı-siyahlı takım, ligdeki 14 müsabakada 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 yenilgi yaşadı.

Son lig maçında Trabzonspor'a 2-0 yenilen Fatih Karagümrük, haftaya 22 puanla 7. sırada girdi.

4 FUTBOLCUNUN OYNAMASI BEKLENMİYOR

Fatih Karagümrük'te sakatlıkları bulunan Alpaslan Erdem, Burak Bekaroğlu, Mehdi Benatia ve Kerim Frei'ın yarın oynanacak mücadelede GZT Giresunspor'a karşı görev alması beklenmiyor.

Ayrıca, kırmızı-siyahlı takımda 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Fatih Karagümrük'te Caner Erkin, Jure Balkovec ve Erhun Öztümer yarın sarı kart görmeleri halinde, gelecek hafta oynanacak İttifak Holding Konyaspor maçı öncesi cezalı duruma düşecek.

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