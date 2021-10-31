Karagümrük'te hakem isyanı: ''Bunların niyetini araştırmak lazım''

31 Ekim 2021 Pazar 17:16 - Güncelleme: 31 Ekim 2021 Pazar 17:16

Yukatel Kayserispor, Süper Lig'in 11'inci haftasında konuk ettiği VavaCars Fatih Karagümrük'ü 2-1 yendi. Maç sonu düzenlenen basın toplantısında Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel, karşılaşmayı değerlendirdi.

Atılay Canel, "Maça dair konuşacak bir şey yok. Başkanımız sezon başında bize, 'hakemlerle ilgili konuşmayın' dedi ama belki kızacak. Hakem, maçın başından sonuna kadar oyunu istediği gibi şekillendirdi. Maçın orta hakemi ve VAR hakemlerinin niyetlerini anlamak çok zor. Bunların niyetlerini araştırmak lazım" ifadelerini kullandı.