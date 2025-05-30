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Spor

Karagümrük'te Wesley fırtınası

Süper Lig'e yükselen Karagümrük'te Brezilyalı golcü Wesley, sezon boyunca kaydettiği 22 golle takımının en büyük kozu oldu.

IHA30 Mayıs 2025 Cuma 10:48 - Güncelleme:
Karagümrük'te Wesley fırtınası
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Trendyol 1. Lig play-off finalinde Bandırmaspor'u 3-1 yenerek Süper Lig'e yükselen Fatih Karagümrük'te Brezilyalı futbolcu Wesley, bu sezon kaydettiği 22 golle takımının başarısında ön plana çıktı.

Fatih Karagümrük, Trendyol 1. Lig play-off finalinde Bandırmaspor'u normal süresi 1-1 biten maçın uzatma dakikalarında 3-1 yenerek Süper Lig'e yükselen son takım oldu. İstanbul ekibinde, sezon başında takıma katılan 28 yaşındaki Brezilyalı futbolcu Wesley, sergilediği performansla ön plana çıktı. Bu sezon kırmızı-siyahlı formayla ligde ve kupada 36 resmi müsabakaya çıkan Wesley, 22 gol, 6 asistlik performans ortaya koydu. 28 yaşındaki oyuncu, ligde gol krallığı yarışını da 21 golle zirvede tamamladı.

KARİYER REKORU KIRDI

Kariyerinde Trencin, Club Brugge, Aston Villa, Internacional, Levante ve Stoke City'de oynayan Wesley, en fazla gol sayısına da 22 golle Fatih Karagümrük formasıyla ulaştı. 28 yaşındaki oyuncu, 2018-2019 sezonunda Clup Brugge'da 48 maçta 17 gol kaydetmişti.

  • Karagümrük Süper Lig
  • Brezilyalı futbolcu
  • Wesley

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