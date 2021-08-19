Karagümrük'ten Borini'ye yeni sözleşme

19 Ağustos 2021 Perşembe 15:19 - Güncelleme: 19 Ağustos 2021 Perşembe 15:19

Süper Lig takımı Fatih Karagümrük, geçtiğimiz sezonun ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Fabio Borini'nin sözleşmesini uzattı. Siyah kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre; 30 yaşındaki İtalyan hücum oyuncusuyla 2022-2023 sezonu sonuna sürecek bir anlaşma imzalandı.

Fatih Karagümrük'ün sosyal medya hesabından yapılan açıklama şöyle:

"Geçtiğimiz sezon aramıza katılan ve başarılı bir sezon geçiren oyuncumuz Fabio Borini'nin sözleşmesi 2022-2023 sezonu sonuna kadar uzatılmıştır. Borini'ye ve kulübümüze hayırlı olmasını dileriz."