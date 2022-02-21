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  • Karagümrük'ün golcüsü Aleksandar Pesic kendine buz tedavisi uygularken sakatlandı!
Spor

Karagümrük'ün golcüsü Aleksandar Pesic kendine buz tedavisi uygularken sakatlandı!

Fatih Karagümrük'ün golcüsü Aleksandar Pesic'in, 11 Şubat'ta evinde, bacağına buz tedavisi uyguladığı sırada sol diz dış tarafına fazla baskı yapması sonucu sakatlandığı duyuruldu.

AA21 Şubat 2022 Pazartesi 14:50 - Güncelleme: 21 Şubat 2022 Pazartesi 14:50
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VavaCars Fatih Karagümrük'te tedavisine devam edilen Sırp futbolcu Aleksandar Pesic'in 15 gün içinde takıma katılması beklendiği bildirildi.

Kırmızı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabında yer alan açıklamada, Süper Lig'de 18 Ocak'ta Beşiktaş ile oynanan maçta sağ arka alt kas grubu ve kas zarında hasar meydana gelen Pesic'in 3-4 hafta olarak belirlenen tedavisinin Sırbistan'da özel fizyoterapisti tarafından yapıldığı belirtilerek, şöyle denildi:

"Oyuncumuz takımla birlikte saha çalışmaları başlarken, 11 Şubat'ta evinde her iki arka alt kas grubuna buz uyguladığı sırada sol diz dış tarafına fazla baskı yapması sonucu proneal sinir basısı gelişmiştir. Nöroloji hekimi tarafından değerlendirmesi yapılan oyuncumuzun 11 Şubat itibarıyla tedavi süreci 3-4 hafta olarak belirlenmiştir. Tedavisi sürmekte olan oyuncumuzun 15 gün içinde takıma katılması beklenmektedir."

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