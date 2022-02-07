Karagümrük'ün kupadaki rakibi Konyaspor

AA 7 Şubat 2022 Pazartesi 10:21 - Güncelleme: 7 Şubat 2022 Pazartesi 10:21

VavaCars Fatih Karagümrük, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda yarın İttifak Holding Konyaspor'u konuk edecek.

Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki karşılaşma, saat 17.30'da başlayacak.

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak karşılaşmada üstünlük kuracak ekip adını çeyrek finale yazdıracak.

Kupanın 4. turunda Sarıyer'i 2-0 yenen VavaCars Fatih Karagümrük, 5. turda da Bodrumspor'a 4-0 üstünlük kurarak son 16 turuna yükselmişti.

Bu sezonun başarılı ekiplerinden İttifak Holding Konyaspor ise Silahtaroğlu Vanspor'u 3-1 ve Bereket Sigorta Ümraniyespor'u 2-0 yenerek son 16 turunda mücadele hakkı elde etmişti.

