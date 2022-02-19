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Spor

Karagümrük'ün rakibi Sivasspor

VavaCars Fatih Karagümrük, Süper Lig'de yarın Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek.

AA19 Şubat 2022 Cumartesi 10:31 - Güncelleme: 19 Şubat 2022 Cumartesi 10:31
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VavaCars Fatih Karagümrük, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında yarın sahasında Demir Grup Sivasspor ile karşı karşıya gelecek.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak maçı, hakem Mert Güzenge yönetecek.

VavaCars Fatih Karagümrük, Süper Lig'in geride kalan bölümünde 9 galibiyet, 6 beraberlik ve 10 mağlubiyet sonucunda 33 puan topladı.

Ligde oynadığı maçların 8'ini kazanan, 10'unda berabere kalan ve 7'sini kaybeden Demir Grup Sivasspor ise 34 puana sahip.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı Demir Grup Sivasspor, 4-0 kazanmıştı.

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