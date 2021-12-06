Star.com.tr 6 Aralık 2021 Pazartesi 16:06 - Güncelleme: 6 Aralık 2021 Pazartesi 16:06

Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük'ün sol bek oyuncusu Jure Balkovec'e, İtalya'nın Vicenza takımının transfer teklifi yaptığı ortaya çıktı.

BALKOVEC VICENZA'YI REDDETTİ

İtalyan basınında yer alan habere göre; Serie B'de üst üste aldığı kötü sonuçların ardından ara transfer döneminde savunmasını güçlendirme kararı alan Vicenza, Balkovec'i kadrosuna katmak istedi. Ancak 27 yaşındaki sol bek, ikinci lig takımından gelen teklifi reddetti.

DAHA ÖNCE İTALYA'DA FORMA GİYMİŞTİ

Fatih Karagümrük ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Balkovec, daha önce Bari, Verona ve Empoli gibi İtalyan takımlarında forma giymişti.

16 MAÇTA 1 GOL, 2 ASİST

Bu sezon Karagümrük'te 16 resmi maça çıkan Sloven futbolcu, 1 gol atarken, 2 de asist yaptı.