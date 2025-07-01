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Spor

Karagümrük'ün yeni teknik direktörü Marcel Licka oldu

Süper Lig'e yeniden yükselen Fatih Karagümrük, teknik direktör tercihini Marcel Licka'dan yana kullandı ve 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Haber Merkezi1 Temmuz 2025 Salı 19:54 - Güncelleme:
Karagümrük'ün yeni teknik direktörü Marcel Licka oldu
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Süper Lig'e yeniden yükselen Fatih Karagümrük, teknik direktör tercihini Marcel Licka'dan yana kullandı ve 2 yıllık sözleşme imzaladı.

İşte Karagümrük'ten yapılan açıklama:

"Kulübümüz, Teknik Direktör Marcel Licka ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Kariyerinde önemli başarılar elde eden 47 yaşındaki Çekyalı çalıştırıcı, Belarus'ta Dynamo Brest ile 1 Lig, 1 Kupa ve 2 Süper Kupa şampiyonlukları yaşadı.

Rus ekibi Orenburg'u 2 kez Rusya Premier Ligi'ne çıkaran Licka, son iki sezonunu geçirdiği Dinamo Moskova'da 2023-2024 sezonunda ligin en iyi teknik direktörü seçildi.

Marcel Licka'ya ailemize hoş geldin diyor, başarılı bir sezon diliyoruz."

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