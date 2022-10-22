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Spor

Karagümrük'ün yeni transferi Adem Llajic tribünde

Fatih Karagümrük'ün kadrosuna dahil ettiği Adem Llajic, Ümraniyespor-Karagümrük karşılaşmasını tribünden takip etti.

IHA22 Ekim 2022 Cumartesi 15:06 - Güncelleme:
Karagümrük'ün yeni transferi Adem Llajic tribünde
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Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Fatih Karagümrük deplasmanda Ümraniyespor ile karşı karşıya geldi. Fatih Karagümrük'ün yeni transferi Adem Llajic karşılaşmayı tribünden takip etti. Geçtiğimiz günlerde Karagümrük ile anlaşan Llajic, ligin 2. yarısından itibaren kırmızı-siyahlı formayı giyecek.

2018 yılında Torino'dan Beşiktaş'a transfer olan Adem Llajic, siyah-beyazlı formayla çıktığı 85 karşılaşmada 18 kez gol sevinci yaşarken, 24 de asist katkısında bulundu. Geçtiğimiz sezon Beşiktaş ile sözleşmesi biten Sırbistan Milli Takım forması giyen futbolcu geçtiğimiz haftalarda Fatih Karagümrük ile anlaştı.

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