İSTANBUL 15°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Aralık 2021 Perşembe / 5 CemaziyelEvvel 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,7613
  • EURO
    15,6191
  • ALTIN
    789.345
  • BIST100
    2038.67
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Karagümrük'ün yıldızı Medhi Benatia futbol kariyerini noktaladı
Spor

Karagümrük'ün yıldızı Medhi Benatia futbol kariyerini noktaladı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden VavaCars Fatih Karagümrük'ün Faslı savunma oyuncusu Medhi Benatia, futbolu bıraktı.

AA9 Aralık 2021 Perşembe 17:17 - Güncelleme: 9 Aralık 2021 Perşembe 17:17
ABONE OL

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Medhi Benatia yaşadığı sakatlıklar sebebiyle futbolu bırakma kararı almıştır. Bir buçuk sene daha kontratı olmasına rağmen hiçbir talepte bulunmadan ciddi bir ekonomik gelirden vazgeçerek kontratını fesih etmiştir. Futbolda bu tarz insanlıların çoğalmasını diler ve kendisine verdiği emeklerden dolayı teşekkür ederiz." denildi.

Sezon başında kadroya katılan 34 yaşındaki stoper, Fatih Karagümrük'te 6 lig maçında forma giydi.

Fas Milli Takımı'nın formasını 58 karşılaşmada terleten Benatia, kariyerinde Roma, Bayern Münih, Juventus ve Udinese gibi önemli Avrupa takımlarında top koşturdu.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.