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Spor

Karakucak Güreşleri'nde başpehlivan Erhan Yaylacı

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde organize edilen düzenlenen Karakucak Güreşleri'nde Erhan Yaylacı başpehlivan oldu.

30 Ağustos 2023 Çarşamba 21:35 - Güncelleme:
Karakucak Güreşleri'nde başpehlivan Erhan Yaylacı
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Gümüşhacıköy'de düzenlenen karakucak güreşlerinde Erhan Yaylacı başpehlivan oldu.

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde düzenlenen 6. Geleneksel Zafer Bayramı Karakucak Güreşleri'nde başpehlivanlığı Erhan Yaylacı kazandı.

Gümüşhacıköy Belediyesince düzenlenen güreşlerin finalinde Erhan Yaylacı ile Bekir Eryücel karşılaştı. Eryücel'i yenen Yaylacı, başpehlivan oldu.

Düzenlenen güreşlerde, 47'si başpehlivan olmak üzere 315 güreşçi yarıştı.

Dereceye giren pehlivanlara ödüllerini Gümüşhacıköy Belediye Başkanı Zehra Özyol ile olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu eski güreşçi Mahmut Demir verdi.

  • Erhan Yaylacı
  • Güreş
  • Gümüşhacıköy

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