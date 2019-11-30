Karaman aslan kesiliyor

TRABZONSPOR teknik direktörü Ünal Karaman yönetiminde Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş’la oynadığı dev maçlarda aslan kesiliyor. Karaman’ın yönetiminde Bordo-Mavililer 3 büyüklerle oynadığı 8 maçta sadece 1 kez yenildi. 4 maçtan galip ayrılan karaman’ın öğrencileri 3 maçı berabere bitirirken, sadece deplasmanda Galatasaray’a 3-1 kaybetti. 17 gol atıp, 10 gol yedi.

EVİNDEKİ DERBİLERİ HEP KAZANDI

Medical park’ta Karaman’ın Trabzonspor’u geçen sezon Galatasaray’ı 4-0, Fenerbahçe’yi 2-1 yendi. Beşiktaş’ı ise geçen sezon 2-1 bu sezon da 4-1 mağlup etmeyi başardı. Trabzonspor geçen sezon İstanbul’da Fenerbahçe ile 1-1, Beşiktaş ile 2-2 bu sezon yine Kanarya ile 1-1 berabere kaldı. Karaman’lı Trabzon yarın Galatasaray’ı evinde yenip zirve mücadelesini devam ettirmek istiyor