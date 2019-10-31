19°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7047
  • 6,3679
  • 275.366
  • 98692
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Karaman çare arıyor

Karadeniz temsilcisi, son 22 maçta 42 gol atarken, kalesinde 32 gol gördü. Bordo-Mavililer en son 12 Nisan’da Bursa’yı 1-0 yendiği maçta gol yemedi.

  • Star Spor
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

TRABZONSPOR bu sezon ligde başarılı bir grafik çiziyor ancak geçen sezondan bu yana süregelen kalesini gole kapatamama hastalığı da devam ediyor. Bordo-Mavililer en son geçen sezon 12 Nisan’da deplasmanda oynadıkları maçta Bursaspor’u 1-0 yenmiş ve gol yememişti. O günden sonra ligde 15, Avrupa’da 7 maç oynayan Trabzonspor hepsinde de kalesinde gol gördü.

SORUN SADECE STOPERDE DEĞİL

Karadeniz temsilcisi 22 maçlık süreçte rakip filelere 42 gol bırakırken, kalesinde ise 32 gole engel olamadı. Ligde 9.hafta sonunda lider Alanya’nın 2 puan gerisinde 16 puanla 4. sırada olan Trabzon kaydettiği 19 gole karşın ağlarından 12 topu çıkardı. Teknik direktör Ünal Karaman’ın, takımın çok gol yemesini stoperlerin yetersiz kalışına bağlayanlara, “Sorun sadece orada değil takım savunmasında” cevabını verdiği öğrenildi.

SAKATLIKLAR DA ETKİLİYOR

Stopere yaz transfer döneminde Fernandes ve Gaston Campi transfer edilmesine rağmen istenilen randıman alınamadı. Hüseyin Türkmen ile Hosseini ikilisi performans olarak yeni transferlerden iyi gözüktü ama gol yenmesine mani olamadı. Ön libero Obi Mikel’in sakatlığı, yine aynı mevkideki Doğan Erdoğan’ın istikrarsızlığı takım savunmasını da etkiliyor. Karaman bu sorunu takım savunmasıyla çözeceğine inanıyor.

Bakan Çavuşoğlu´ndan yabancı gazeteciye tokat gibi cevap!

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Şans getirmesi için kendilerini ineklere ezdirdiler

Şans getirmesi için kendilerini ineklere ezdirdiler

MSB açıkladı: Görüşmeler tamamlandı

MSB açıkladı: Görüşmeler tamamlandı

29 Ekim'i kana bulayacaklardı! 21 ilde 100 kişi yakalandı

29 Ekim'i kana bulayacaklardı! 21 ilde 100 kişi yakalandı

Bakan Akar açıkladı: Büyük ölçüde mutabakat sağlandı

Bakan Akar açıkladı: Büyük ölçüde mutabakat sağlandı

6 aydır kayıptı.. Cesedi feci halde bulundu

6 aydır kayıptı.. Cesedi feci halde bulundu

Kadın çalışanına 6 kat daha az ücret ödemiş! BBC, savunmasını yaptı

Kadın çalışanına 6 kat daha az ücret ödemiş! BBC, savunmasını yaptı

ABD büyükelçiliği'ne füzeli saldırı: 1 ölü

ABD büyükelçiliği'ne füzeli saldırı: 1 ölü

Kardeş vatan Azerbaycan'dan skandal kararlara sert tepki!

Kardeş vatan Azerbaycan'dan skandal kararlara sert tepki!
 

POPÜLER HABERLER

Tahir Büyükakın´dan ikiyüzlü Avrupa´ya tarihi ayar!

Tahir Büyükakın´dan ikiyüzlü Avrupa´ya tarihi ayar!

25 yıl sığınakta gizlenmiş... Yakalandı

25 yıl sığınakta gizlenmiş... Yakalandı

Çok eleştiri alıyordu, o özelliği güncelledi

Çok eleştiri alıyordu, o özelliği güncelledi

Göbeklitepe'ye benziyor! O ilimizde bulundu, tam 11 bin 300 yıllık

Göbeklitepe'ye benziyor! O ilimizde bulundu, tam 11 bin 300 yıllık

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA