Karaman çare arıyor

TRABZONSPOR bu sezon ligde başarılı bir grafik çiziyor ancak geçen sezondan bu yana süregelen kalesini gole kapatamama hastalığı da devam ediyor. Bordo-Mavililer en son geçen sezon 12 Nisan’da deplasmanda oynadıkları maçta Bursaspor’u 1-0 yenmiş ve gol yememişti. O günden sonra ligde 15, Avrupa’da 7 maç oynayan Trabzonspor hepsinde de kalesinde gol gördü.

SORUN SADECE STOPERDE DEĞİL

Karadeniz temsilcisi 22 maçlık süreçte rakip filelere 42 gol bırakırken, kalesinde ise 32 gole engel olamadı. Ligde 9.hafta sonunda lider Alanya’nın 2 puan gerisinde 16 puanla 4. sırada olan Trabzon kaydettiği 19 gole karşın ağlarından 12 topu çıkardı. Teknik direktör Ünal Karaman’ın, takımın çok gol yemesini stoperlerin yetersiz kalışına bağlayanlara, “Sorun sadece orada değil takım savunmasında” cevabını verdiği öğrenildi.

SAKATLIKLAR DA ETKİLİYOR

Stopere yaz transfer döneminde Fernandes ve Gaston Campi transfer edilmesine rağmen istenilen randıman alınamadı. Hüseyin Türkmen ile Hosseini ikilisi performans olarak yeni transferlerden iyi gözüktü ama gol yenmesine mani olamadı. Ön libero Obi Mikel’in sakatlığı, yine aynı mevkideki Doğan Erdoğan’ın istikrarsızlığı takım savunmasını da etkiliyor. Karaman bu sorunu takım savunmasıyla çözeceğine inanıyor.