Karaman, Güneş’i yakalıyor

KARADENİZ temsilcisi Trabzonspor, teknik direktörü Ünal Karaman ile parlıyor. Geçen sezon zor bir dönemde takımın başına geçen Karaman, Bordo-Mavililer’in ligi 4. bitirmesini sağlayıp 3 sezon sonra Avrupa’ya taşımıştı. Trabzonspor’da 9 sezon içinde görev yapan 9 teknik adam içerisinde Ünal Karaman, Şenol Güneş’ten sonra en başarılı teknik adam oldu. Güneş’le 1.85 puan ortalaması tutturulmuştu. Karaman ise görev yaptığı süre içinde puan ortalamasını 1.83’e yükselterek, Şenol Güneş’e çok yaklaştı.

9 sezonda Trabzon’u çalıştıranlar ve puan ortalamaları ise şöyle:

1-Şenol Güneş 1.85,

2-Ünal Karaman 1.83,

3-Rıza Çalımbay 1.77,

4-Ersun Yanal 1.56,

5-Tolunay Kafkas 1.46,

6-M.Reşit Akçay 1.45,

7-Sadi Tekelioğlu 1.42,

8-Hami Mandıralı 1.38,

9- Şota Arveladze 1.27

10- Halilhodzic 1.12.