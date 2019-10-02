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Karaman: 'Rakibimizin gücünü bilerek oynayacağız'

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Basel mücadelesi öncesinde basının karşısına çıktı.

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UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında Basel ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da teknik direktör Ünal Karaman ile oyunculardan Abdulkadir Parmak basın toplantısı düzenledi.
Ünal Karaman, "Gücümüzün sınırlarını zorlayarak mücadele edeceğiz ve sonrasında sonuca bakacağız." dedi.
 
"Güçlü bir rakibe karşı oynayacağız"
 
"Uzun zamandır ara verdiğimiz Avrupa arenasında tekrar burada olma mesajını vermek istiyoruz." diyen Karaman, "Futbol geleneği olan bir rakiple karşılaşacağız. Liglerinde lider durumdalar. Hareketli, canlı ve agresif bir takım. Biz de öyle olacağız. İzleyiciler açısından zevkli bir maç olacak. Elimizdeki oyuncuların en hazırlarıyla maça başlayacağız. Gücümüzün sınırlarını zorlayarak mücadele edeceğiz ve sonrasında sonuca bakacağız. Taraftarlarımız da yanımızda olur ve samimi desteklerini verirlerse çok memnun oluruz." ifadelerini kullandı.
 
"Lig ve Avrupa ayrımı yapmıyoruz"
 
Ligi de Avrupa'yı farklı düşünmediklerini söyleyen deneyimli teknik adam, "Her maç bizim için önemli. Fakat bazı oyuncularımızla ilgili ufak tefek sorunları var. Yüksek tempolu bir maçtan çıktık, aynı oyuncularla yarın maça çıkarsam sakatlık riski olacaktır. Risk oluşturacak oyuncularımıza az süre vermeye çalışacağız. Bu, Avrupa'yı önemsemediğimiz anlamına gelmesin." dedi.
 
Abdülkadir: Eksiklerimiz var ama bunu bahane olarak görmüyoruz
 
Abdülkadir Parmak ise "Biz futbolcular olarak maçın önemini biliyoruz ve buna göre hazırlandık. Taraftarımızın önünde iyi futbol oynadığımızı düşünüyorum. Rakip iyi bir takım, biz de iyi takımız. İnşallah galibiyetle ayrılırız. Lige istediğimiz gibi başlayamadık. Her takımın olduğu gibi bizim de eksiklerimiz var ama bunu bahane olarak görmüyoruz. Avrupa ve lig bizim için önemli. İki lig de bizim için çok önemli." şeklinde konuştu.

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