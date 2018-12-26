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Karaman'dan büyük jest

Trabzonspor’un hocası, Spor Toto 1.Lig’de finansal açıdan zor günler geçiren eski takımından 1.6 milyon TL yerine sadece 200 bin TL aldı.

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TRABZONSPOR’UN hocası Ünal Karaman’dan görülmemiş jest. Parada gözü olmadığı bir kez gösteren tecrübeli teknik adam, zor günler geçiren Karabükspor’a 1 milyon 400 bin TL’lik alacağını bıraktı. Spor Toto 1’inci Lig’de son sırada bulunan ve finansal açıdan da zor günler geçiren Kardemir Karabükspor’un başkanı Mehmet Yüksel, dün basın toplantısı düzenledi. Yüksel “Karaman’ın 1 milyon 635 bin TL alacağı var. Biz bunu konuşarak 200 bin TL’de helalleştik ve alacağından fedakarlık etti. Kulübe 1 milyon 400 bin TL kazandırılmış oldu” diye konuştu.

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