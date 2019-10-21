Karaman’la uçuyorlar
Geçen sezon Bordo-Mavili ekibi Avrupa kupalarına taşıyan teknik patron Ünal Karaman ligde 8’inci hafta itibariyle Trabzonspor’u son 9 sezonun en yüksek puanına (15) ulaştırdı.
- Star Spor
TEKNİK direktör Ünal Karaman, iki sezonda Trabzonspor’u kısıtlı imkanlara rağmen toparlayıp zirveye oynar duruma getirdi. Gaziantep FK’yı kendi evinde 4-1 mağlup eden Bordo-Mavililer puanını 15’e çıkartıp taraftarına şampiyonluk şarkıları söyletmeye başladı. Karadeniz temsilcisi 8. Haftalar itibariyla son 9 sezonun en yüksek puanına ulaştı. Trabzonspor 2011-12’de 13, 2012-13’te 13, 2013-14’te 14, 2014-15’te 9, 2015-16’da 10, 2016-17’de 10, 2017-18’de 9, 2018-19’da ise 13 puanı hanesine yazdırmıştı. Trabzonspor 2010-11 sezonunda ise Karaman’ın yardımcı, Teknik direktörün Şenol Güneş olduğu dönemde ise ilk 8 haftada 17 puana ulaşmıştı. Geçen sezon Trabzonspor’u ligde 4. Yapıp Avrupa’ya taşıyan Ünal Karaman’ın başarı formülü ise “Katıksız sevgi ve samimiyet”.
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