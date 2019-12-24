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Spor

Karanlık nokta kalmasın

Siyah-Beyazlılar, “Adalet duygusunun kazanılması için bu şart” ifadesini kullandı. Spor yorumcusu Sinan Engin, “2. penaltıdan önce Kalkvan, Çakır’ı çağırdı, o gitmedi” dedi.

Star Spor24.12.2019  22:47 - Güncelleme: 24.12.2019  22:47

BEŞİKTAŞ, Fenerbahçe derbisindeki hakem hatalarının peşini bırakmıyor. Siyah beyazlı takım Fenerbahçe maçının ardından karşılaşmanın VAR kayıtlarının paylaşılması için TFF’ye başvuru yaptı. Başvuruda şu ifadelere yer verildi: “22 Aralık 2019 tarihinde Ülker Stadı’nda oynanan Fenerbahçe- Beşiktaş müsabakası nedeniyle kamuoyunda büyük bir infial oluştu.”

EKSİKSİZ OLARAK PAYLAŞILSIN

“Tartışılan konuların kayıtlara yansıyış biçimlerinin bilinmesi kaybedilmiş adalet duygusunun geri kazanımı için son derece önemlidir. Maç ile ilgili rapor ve kayıtların paylaşılması, karanlık noktaları aydınlatacak ve kusurlu olanların ortaya çıtmasını sağlayacaktır. Hakem, gözlemci ve temsilci raporlarıyla birlikte tüm VAR kayıtlarının perşembe 17.00’ye kadar eksiksiz paylaşılmasını arz ve talep ederiz.” 

KALKAVAN: HOCAM, VAR’A GEL

Bu arada Beyaz TV’de yayınlanan Derin Futbol programında yorumucu Sinan Engin, VAR hakemi Mete Kalkavan’ın Cüneyt Çakır’ı penaltı pozisyonunda uyardığını iddia etti. Engin, “Mete Kalkavan, Cüneyt Çakır’a ‘Hocam, VAR’a gel’ diyor ama Cüneyt Çakır gitmiyor. Vida’nın pozisyonuyla ilgili ikaz ediyor. Vida’nin ikinci penaltı pozisyonu hakkında. Merak ediyorum Çakır acaba kaç puan aldı” dedi.

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